Dolar
42.93
Euro
50.61
Altın
4,508.15
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,627.00
BIST 100
11,259.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Milli İstihbarat Akademisi, Hüseyin Rahmi Apak'ın 1925'te kaleme aldığı eseri 100 yıl sonra yeniden yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Hüseyin Rahmi Apak tarafından 1925'te kaleme alınan, "Zamanımızda Casusluk ve Buna Karşı Mücadele" başlıklı eseri 100 yıl sonra yeniden yayımladı.

Utku Şimşek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Milli İstihbarat Akademisi, Hüseyin Rahmi Apak'ın 1925'te kaleme aldığı eseri 100 yıl sonra yeniden yayımladı

Ankara

MİA'dan yapılan açıklamaya göre, "İstihbarat Tarihi Neşirleri" kapsamında önemli bir eseri daha okuyucularla buluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hüseyin Rahmi Apak tarafından 1925'te kaleme alınan, "Zamanımızda Casusluk ve Buna Karşı Mücadele" başlıklı eser, 100 yıl sonra MİA Öğretim Üyesi Dr. Serhat Aslaner tarafından yayına hazırlandı.

Eser, Türk istihbarat düşüncesinin tarihsel birikimini günümüze aktarmayı amaçlarken, yazarın Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) ile ilişkisinin de tartışıldığı bir giriş bölümüyle başlayıp, orijinal metnin Latin harflerine aktarıldığı ve günümüz Türkçesine uyarlandığı iki bölümle devam ediyor.

Aynı zamanda eser, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arşivindeki belgeleri ve MİT Müzesi envanterindeki görselleri içerisinde barındırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra istihbarat teşkilatı kurma çalışmaları sırasında yayınlanan bu kapsamlı eser, aynı zamanda Türk elitlerinin ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının zihninde istihbarat düşüncesinin kavuştuğu sistematik boyuta ilişkin ipuçlarını da gözler önüne seriyor.

Çok sayıda atıf barındırıyor

Öte yandan eser, Trablusgarp Harbi ile başlayıp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele ile süren uzun savaş deneyiminin söz konusu sistematik gelişimde oynadığı rolü de ortaya koyan çok sayıda atıf içeriyor.

Dönemin Moskova Ataşemiliteri Rahmi Apak tarafından ortaya konan eser, Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya konjonktüründe istihbaratın edindiği yeni rollerin, istihbarat teşkilatlarının genişleyen faaliyet ve sorumluluk alanlarının da altını çiziyor.

İstihbaratın sadece savaşa endeksli bir gündemin ötesine geçen ve sadece askeri alanda cereyan eden bir faaliyet olmaktan çıktığı, eser boyunca vurgulanan hususlar arasında yer alıyor.

Bu bağlamda yeni dünyada istihbarata karşı koyma faaliyet ve politikalarının bütün kamusal ve toplumsal kesimleri ilgilendirdiği, bu kesimlerin bu bilinç içerisinde olması gerektiği sıklıkla hatırlatılıyor.

Eser iki bölümden oluşuyor

Apak'ın eserinin birinci bölümü "Casusluk", ikinci bölümü ise "Casuslukla Mücadele ve Askeri Esrarın Muhafazası" isimli başlıklardan oluşuyor.

İlk bölümde 1920'ler dünyasında istihbaratın nasıl yürütüleceği, istihbarat elemanlarının taşıması gereken özelliklerin neler olduğu, güvenli haberleşme yöntemleri, bilgi güvenliği gibi konular ele alınıyor.

İkinci bölümde ise detaylı bir şekilde istihbarata karşı koyma faaliyetleri ele alınıyor ve hemen her kesime sorumluluklarını hatırlatan bir yaklaşım ortaya koyuluyor.

Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça bilen Rahmi Apak'ın eseri, bu dillerin hemen hepsinde yazılmış temel eserlere ve bu ülkelerin başarılı ya da başarısız istihbarat operasyonlarına yer veren geniş referans dünyasıyla da dikkat çekiyor.

Eserin tamamına, "https://mia.edu.tr/uploads/f/26122025_1.pdf" adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Milli İstihbarat Akademisi, Hüseyin Rahmi Apak'ın 1925'te kaleme aldığı eseri 100 yıl sonra yeniden yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi, Hüseyin Rahmi Apak'ın 1925'te kaleme aldığı eseri 100 yıl sonra yeniden yayımladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet