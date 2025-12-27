Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, koşu ile Anıtkabir'deki törene ilişkin görüntülere de yer verildi.