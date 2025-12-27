Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İstanbul
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.