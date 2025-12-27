Dolar
logo
Gündem

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İlyas Kaçar, Halis Akyıldız  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

