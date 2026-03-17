Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bayram nedeniyle artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak için biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da kullanmasına imkan tanıdıklarını bildirdi.

Serhat Tutak  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili süresince yapılacak ek şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığına işaret eden Uraloğlu, tatil süresince şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi yoğunluk yaşanmasını beklediklerini aktardı.

Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmesine imkan tanıdık." ifadesini kullandı.

Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, "tarifeli hatlar dışına çıkmama", "ücret tarifelerine uyma" ve "yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme" şartlarıyla ek sefer yapabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek."

