İstanbul ve Ankara'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'da yoğun trafik oluşturdu.
İstanbul/Ankara
Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğunun başlaması ve kentte yağışın da etkili olmasıyla şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Frizköy mevkisi Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.
Başkent Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıcılar Gişesi’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi https://t.co/5m5IRt37l6 pic.twitter.com/OnPfIh6dRZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026
D-100 kara yolunun Haramidere mevkisi Beylikdüzü kesiminde araç yoğunluğu oluştu. Kara yolunun Ankara istikametinde ise Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.
Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurnaköy Gişeleri mevkisinde Edirne istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk Çamlık Kavşağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi ile Çamlıca Gişeleri mevkisinde de yoğunluk gözleniyor.
D-100 kara yolunda ise Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik mevkilerinde bölgesel yoğunluk yaşanıyor.
Ayrıca, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.
Ankara
Bayramı memleketlerinde ya da turizm bölgelerinde geçirenler, tatilin ardından Ankara'ya dönüşe geçti. Bu kapsamda, Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda, özellikle şehir girişlerinde trafik yoğunluğu arttı.
Anadolu Otoyolu'nun Akıncılar Gişesi ve çevresinde yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması ve akışın kontrollü şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.