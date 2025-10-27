Dolar
logo
Gündem

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hamdi Dindirek, Adem Koç, Cüneyt Sevindik, Fatih Çağlar Demirbaş  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şişli'deki Kınalı Keklik Sokak'ta yağış nedeniyle rögar taştı, sokağı su bastı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, çalışma yapmadıkları gerekçesiyle İSKİ ekiplerine tepki gösterdi.

Sarıyer Ayazağa'da yağış yüzünden bir sokak suyla doldu, araçların bazıları su içinde kaldı.

Sağanakla kentin birçok noktasında şimşekler çaktı

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Beykoz'da sağanak etkili oldu.

Yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, seyir halindeki araçlar güçlükle ilerledi.

Maltepe'deki bazı caddeleri su basması nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

Sağanakla kentin birçok noktasında çakan şimşeklerle gök gürültüsü duyuldu. O anlar, bazı vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

