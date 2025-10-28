Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Abdullah Özkul  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

