logo
Yaşam

Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor.

Mesut Karaduman  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

