Dolar
41.98
Euro
48.81
Altın
4,059.82
ETH/USDT
3,952.40
BTC/USDT
111,162.00
BIST 100
11,044.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sinop'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı.

Erol Balta  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Sinop'ta sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Erol Balta/AA

Sinop

Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde yer alan yoğun gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için göz alıcı deneyim sunuyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e kadar indi
Sıfır Atık Vakfı, İstanbul Deklarasyonu'nu ilk olarak NSosyal'de yayımladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı
Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Sinop'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Sinop'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Sinop'un tarihe tanıklık etmiş yapıları restore edilerek turizme kazandırılıyor

Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
Şanlıurfa turizmine "sonbahar dopingi"

Şanlıurfa turizmine "sonbahar dopingi"
Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet