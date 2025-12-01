Dolar
Yaşam

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sonbahar renkleri hakim oldu.

Ayhan Babat  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Yaz ve bahar aylarında yeşilin hakim olduğu, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına bürünen belde, doğaseverler için seyri güzel manzara oluşturuyor.

Bölgedeki renk cümbüşü dronla görüntülendi.

