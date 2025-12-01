Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sonbahar renkleri hakim oldu.
Şırnak
Yaz ve bahar aylarında yeşilin hakim olduğu, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına bürünen belde, doğaseverler için seyri güzel manzara oluşturuyor.
Bölgedeki renk cümbüşü dronla görüntülendi.
