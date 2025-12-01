Dolar
Yaşam

Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Çatak Kanyonu Tabiat Parkı'nın sis bulutu altında kaldığı anlar dronla görüntülendi.

Ramazan Özcan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

Türkeli ilçe merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan kanyonda mağaralar ve tespit edilmiş 39 şelale bulunuyor.

Kayın, gürgen, meşe, defne ve çam gibi birçok farklı türde bitki örtüsüne sahip tabiat parkı, yılın her dönemi ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında tabiat parkı ilan edilen kanyonun sis bulutuyla bütünleşen manzarası dronla görüntülendi.

Kanyonu gezmeye gelen bazı vatandaşlar da sis bulutunun oluşturduğu güzel anların tadını çıkardı.

