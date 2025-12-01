Dolar
Gündem

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi, ekiplerce kurtarıldı.

İrem Demir  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan "SEA ARIES" isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 römorkörlerinin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

