Dünya

Fas'ın güney kıyılarında Panama bayraklı bir ticari gemi battı

Fas Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batı Sahra bölgesindeki Layun kenti kıyılarında Panama bayraklı bir ticari geminin battığını bildirdi.

Khalid Mejdoub, Muhammed Emin Canik  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Fas'ın güney kıyılarında Panama bayraklı bir ticari gemi battı

Rabat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin dün Layun limanına doğru yol alırken su aldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Batmadan önce gemideki tamamı yabancı mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Geminin çimento üretiminde kullanılan malzeme taşıdığı kaydedildi.

Olayın nedenlerini araştırmak adına soruşturma başlatılması için bakanlığın ilgili makamlarla koordinasyon halinde olduğu ifade edildi.

