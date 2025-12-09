Dolar
Kültür

Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler oluşturulacak ziyaretçi merkezinde sergilenecek

Sinop'ta, Balatlar Yapı Topluluğu kazısında gün yüzüne çıkarılan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin kazı alanında kurulacak özel alanda sergilenerek ziyaret açılması için çalışma başlatıldı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler oluşturulacak ziyaretçi merkezinde sergilenecek

Sinop

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkısıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaikler, turizme kazandırılacak.

Bu kapsamda Sinop Valiliği ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle hazırlanan ve kısa sürede tamamlanması planlanan Balatlar Yapı Topluluğu Ziyaretçi Merkezi Planlama ve Tasarım Danışmanlığı Projesi'ne göre, kazı alanında mozaiklerin yanı sıra alanda ulaşılan diğer tarihi eserlerin de sergileneceği ziyaretçi merkezi oluşturulacak.

Merkezde sergi alanı dışında ahşap yürüyüş yolları, güvenli dolaşımın sağlanacağı platformlar, bilgilendirme panoları ve yönlendirme sistemleri de yer alacak.

Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Balatlar kazı alanının sahip olduğu mimari bütünlük ve arkeolojik verilerle kentin kültür turizmi rotasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Söz konusu alanda 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığındaki kazı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, kazılarda bugüne kadar Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eserin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Tarihi alanın ziyaretçilere bilimsel, düzenli ve kontrollü şekilde sunulması için KUZKA ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Balatlar Yapı Topluluğu'nun bilimsel verilerini merkeze alan hem korumayı hem de ziyaretçi yönetimini önceleyen bir ziyaretçi merkezi tasarımı yapılacak. Ziyaretçi merkezinin içeriği oldukça kapsamlıdır. Mimari yaklaşım tamamen tarihi dokuya uyumlu, doğal malzemeyi önceleyen ve engelli erişimine uygun biçimde tasarlanacak. Balatlar Yapı Topluluğu, Sinop'un turizm rotasına yeni bir cazibe noktası kazandıracak ve kent merkezindeki turizm hareketliliğini artıracaktır. Bilimsel ve kültürel turizmin gelişmesine katkı verecek, Sinop'u ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılacaktır."

