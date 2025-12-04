Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü
Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde sarı ve turuncuya bürünen gül bahçeleri, güzel görüntü oluşturdu.
Isparta
Sorkun ve Melikler yaylalarının eteklerinde tarımı yapılan yağlık gül bahçeleri, her mevsim doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
Yazları pembe güllerin görsel şölen sunduğu bahçelerde, diğer mevsimlerde de renk cümbüşü yaşanıyor.
Kışın gelmesine rağmen sonbahar renklerinin, pastel tonların hakim olduğu gül bahçeleri, güzel görüntüler sergiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.