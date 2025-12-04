Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Yaşam

Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde sarı ve turuncuya bürünen gül bahçeleri, güzel görüntü oluşturdu.

Bahadır Arıcı  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Sorkun ve Melikler yaylalarının eteklerinde tarımı yapılan yağlık gül bahçeleri, her mevsim doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Yazları pembe güllerin görsel şölen sunduğu bahçelerde, diğer mevsimlerde de renk cümbüşü yaşanıyor.

Kışın gelmesine rağmen sonbahar renklerinin, pastel tonların hakim olduğu gül bahçeleri, güzel görüntüler sergiliyor.

