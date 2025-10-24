Dolar
41.98
Euro
48.81
Altın
4,059.21
ETH/USDT
3,953.90
BTC/USDT
111,162.00
BIST 100
11,031.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesine girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nin, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesinde yer aldığını belirtti.

Eyüp Elevli  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesine girdi Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyaca ünlü bilim ve keşif dergisi National Geographic'in, her yıl geleneksel hale getirdiği "Dünyanın En İyileri 2026" listesini açıkladığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, farklı coğrafyalardan doğa, kültür, macera ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde 25 dikkati çekici destinasyona yer verilen listeye, Türkiye'den de sürpriz bir rotanın dahil edildiği vurgulandı.

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarının "mutlaka görülmesi gereken yerler" arasında gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Listenin öne çıkan kış destinasyonlarından biri ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından Ordu'ya kazandırılan, yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Kayak Merkezi oldu. Öte yandan Çambaşı Kayak Merkezi'ni de bünyesinde barındıran ve yılın dört mevsimi turist ağırlayan Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, sadece kayak imkanlarıyla değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, kar motoru turları ve yayla kültürüyle de misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor."

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Çambaşı Yaylamız ve Kayak Merkezimiz dünyanın öne çıkan kış destinasyonları arasında yer aldı. Tesisi, doğayla iç içe atmosferi ve dört mevsim güzelliğiyle Çambaşı artık dünya turizminin yeni yıldızı. Daha güzellerine layıksın, o da olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e kadar indi
Sıfır Atık Vakfı, İstanbul Deklarasyonu'nu ilk olarak NSosyal'de yayımladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" başladı
Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesine girdi

Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" listesine girdi

Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı

ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'de askeri varlığını artırıyor

Öğrenciler atıl okul binasını yaşam merkezine dönüştürecek

Öğrenciler atıl okul binasını yaşam merkezine dönüştürecek
Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Milli boksör Sahranur'un hedefi Avrupa şampiyonluğu

Milli boksör Sahranur'un hedefi Avrupa şampiyonluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet