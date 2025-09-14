Dolar
logo
Yaşam

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiye araç tutkunları, Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Fırat Çakır  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe modifiye edilmiş yaklaşık 100 araç katıldı.

Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, "güzellik" ve "motor gücü" kategorilerinde yarışmalar da yapıldı.

Etkinliğe katılan araç sürücüleri drift gösterisi yaptı.

Çocuklarıyla alana gelen aileler araçlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu düzenleyen Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, modifiye araç meraklılarının güzel bir organizasyonda bir araya geldiğini söyledi.

2014 yılından bu yana profesyonel olarak Tekirdağ'da organizasyon düzenlediklerini anlatan Yavaş, "Türkiye'nin 14 farklı ilinden yaklaşık 100 modifiyeli araba Tekirdağ'a geldi. Bu özel arabalar her yerde görülebilecek arabalardan değil. Şehrimize misafir olarak geldiler. Biz de onları en iyi şekilde burada ağırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

