Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,849.90
BTC/USDT
110,017.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Gündem

Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

İstanbul’da toplanan Sudanlılar, iç savaşın yol açtığı insani kriz için Beyazıt Meydanı’nda dayanışma gösterisi düzenlendi.

Veysel Ensar Gökcegözog, Çağrı Koşak  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

İstanbul Fatih’teki Beyazıt Meydanı’nda toplanan grup, ellerindeki Sudan bayrakları ve pankartlar açarken, grup adına basın açıklamasını, Sudan topluluğu başkanı Nazar Ali yaptı.

Ali, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapılan saldırıların yol açtığı insan hakları ihlallerini protesto ettiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sudanlı topluluğun açıklamasını okuyan Ali, HDK ve destekçilerinin "uluslararası hukuk önünde hesap vermesi" gerektiğini belirterek, uluslararası topluma HDK'nın "terör örgütü ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Ali, Sudan'a desteği için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, Türkiye'den insan hakları savunucularıyla ortaklaşa hareket ederek hukuki mücadele yürütecekleri bilgisini verdi.

Sudan halkının maruz kaldığı şiddet, zorla yerinden edilme, yağmalama ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösteride, uluslararası topluma "Sudan’ı unutma" çağrısı yapıldı.

Barışçıl şekilde yapılan gösteriyle dünyanın dikkatini Sudan’daki insani drama çekmek ve Sudan halkına destek mesajı vermenin hedeflendiği ifade edilirken, göstericiler "Tek ordu tek halk" sloganını atarak dağıldı.

Eyleme Sudanlı sivil toplum mensupları ve topluluklarının temsilcilerinin yanı sıra Sudan'daki şiddete tepki gösteren vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi
Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi

Benzer haberler

Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sudan'da sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama

Sudan'ın Faşir şehrinden son günlerde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

Sudan'ın Faşir şehrinden son günlerde 62 binden fazla kişi yerinden edildi
BM, Sudan'ın Faşir kentindeki katliamların bağımsız ve hızlı şekilde soruşturulmasını istedi

BM, Sudan'ın Faşir kentindeki katliamların bağımsız ve hızlı şekilde soruşturulmasını istedi
Sudan'da Cancavid katliamlarını yeni aşamaya taşıyan dış destekli aktör: HDK lideri Dagalu

Sudan'da Cancavid katliamlarını yeni aşamaya taşıyan dış destekli aktör: HDK lideri Dagalu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet