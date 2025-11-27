Türk Kızılay, Sudan'da 1000 battaniye dağıttı
Türk Kızılay, Sudan'da havanın serinlemesiyle ihtiyaç sahibi yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıttı.
Sudan
Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Faruk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan’da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda yardımda bulunduklarını ifade etti.
Başkent Hartum ve Faşir'den yerinden edilmiş ailelere 1000 battaniye dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, havanın serinlemesiyle bu alanda ihtiyacın arttığına dikkati çekti.
Yardımların Sudan Kızılay işbirliğinde yürütüldüğü bilgisini paylaşan Aksoy, bundan sonraki süreçte Türk Kızılayın bölgede faaliyetlerini artıracağını vurguladı.