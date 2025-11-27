Dolar
Sağlık

Türk Kızılay ile Güney Koreli şirket, plazmadan ilaç üretim tesisi kurmak için anlaşma imzaladı

Türk Kızılay ve Güney Koreli SK Plasma, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisini Ankara'da kurmak için işbirliği anlaşması imzaladı.

Orhan Onur Gemici  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin plazma türevli ilaçlarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla stratejik bir adım atıldı.

Bu kapsamda, Türk Kızılay ile Güney Kore merkezli SK Plasma, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulması için işbirliğine gitti.

Ankara'da düzenlenen Türkiye-Kore Zirvesi kapsamında işbirliğine ilişkin imza töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Bu proje, Türkiye'nin hayati plazma kaynaklı ilaçlarda kendi kendine yeterliliğini tesis etme yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Türk Kızılay olarak milletimiz adına bu stratejik yatırımı üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SK Plasma Üst Yöneticisi (CEO) Seungjoo Kim ise Türkiye ile ortaklığın önemine dikkati çekerek, "Türk Kızılay ile ulusal ölçekte öneme sahip böyle bir programda yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların üretiminde çağdaş bir kapasiteye ulaşması için tüm teknik tecrübemizi aktarmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık güvenliğine ve tedarik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak

Proje kapsamında, Kızılay Yatırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın ana paydaşları arasında yer alırken SK Plasma uluslararası deneyimi ve plazma türevli ilaç üretimindeki ileri teknolojisiyle projeye destek sağlayacak.

Türkiye için stratejik önem taşıyan yatırımın, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi hayati plazma türevli ilaçların Türkiye'de ilk kez yerli üretimini mümkün kılarak hem sağlık güvenliğine hem de tedarik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulacak tesisin, Türkiye'nin ulusal sağlık altyapısını güçlendirmesi, kritik ilaçlara erişimde dayanıklılığı artırması ve plazma ilaçlarında dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.

