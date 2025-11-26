Dolar
42.44
Euro
49.21
Altın
4,163.24
ETH/USDT
3,021.50
BTC/USDT
89,881.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi
logo
Gündem

Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki gençlerin toplum içinde sağlıklı yaşama adımlarını atmak amacıyla genç sporcular için dostluk maçı düzenledi ve spor malzemeleri dağıttı.

Ali Makram Ghareeb  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Kerkük'teki gençlere spor malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Kerküklü gençlerin toplum içinde sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlamak olduğunu aktaran Beyatlı, bu kapsamda gençler için bir dostluk maçı hazırladıklarını ve buna destek verdiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kerkük'teki Türkmen Spor Kulübü ve Korya Spor Kulübüne toplam 100 adet spor malzemeleri dağıttıkları bilgisini veren Beyatlı, bu desteğin devamının geleceğini aktardı.

Türkmen Spor Kulübü Antronörü Yaşar Faik, Türk Kızılay'ın Kerkük'teki spor kulübü ve sporculara yapmış olduğu yardım ve destekten dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Daha önce ülkenin geçirdiği savaşlar nedeniyle spor alanında Kerkük'ün çok fazla yardım ve desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Faik, bu tür desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın fırlayarak iş yerine girmesi kamerada
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu
AA Genel Müdürü Karagöz: Yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için buradayız
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu

Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu

Türk Kızılay Gazze'de günlük 35 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, Sudan'da Faşir'den yerinden edilenlere gıda desteği sağladı

Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı

Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet