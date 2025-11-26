Dolar
Gündem

Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinin merkez mahallelerinden olan Emek Mahallesi'nin yeni görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Kurum, NSosyal hesabından, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim Emeğimiz." notuyla yaptığı paylaşımda, Emek Mahallesi'nin yeni görüntülerinin yer aldığı videoya yer verdi.

Yıl sonuna kadar 153 bin 248 konut ve iş yeri tamamlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, asrın felaketinde en çok yıkımın yaşandığı Emek Mahallesi'nin, Bakanlığın yürüttüğü inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kalktığı ifade edildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığı aktarılan açıklamada, büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede, teslimat sürecinin başladığı kaydedildi.

Açıklamada, asrın inşasında Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşıların yeniden eski ihtişamına kavuşturulduğu, Habib-i Neccar Camisi, tarihi Meclis Binası, belediye binası ve tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapılarının ise yeniden inşa edildiği belirtildi.

Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanacağı bildirildi.

