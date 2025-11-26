Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.
TBMM
Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayelerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.
Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Büyük Ödül" kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü"ne, "Ben bilmem joker bilir" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker layık görüldü.
"Mecra Ödülleri" kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "Kadın hakime şok rapor" başlıklı haberiyle Sabah Gazetesi'nden Halit Turan, "En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Kudüs'te gazeteciye saldırı" başlıklı haberiyle CNN Türk'ten Halil Kahraman, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü ise "Uyuşturucu" başlıklı haberiyle GDH Dijital'den Yasin Tekşen aldı.
"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü "İstasyondaki şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun, "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"nü "Filistinliler acılarında bile Allah'a hamdedince Müslüman oldum" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Dilber Dural, "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü"nü "Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi" başlıklı haberiyle Efe Özdemir kazandı.
Bu kategorideki "Parlamento Özel Ödülü" ise Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye verildi.
Törende, ödüller sahiplerine takdim edilirken, rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan İstemi'nin ödülünü, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir aldı.
Törende, Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın başkanlığında, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yer aldığı jüriye de plaket takdim edildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anadolu Ajansı Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur
Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin tarihsel olarak fevkalade önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını belirterek, bu akşam da AA'nın haber ödüllerinde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik eden Kurtulmuş, Türkiye'nin yüz akı olan AA'nın, her geçen gün seviyesini ve çıtasını biraz daha yukarıya çıkarttığını ifade etti. AA'nın dünyada 10 büyük ajanstan birisi haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, gerçekte AA'nın bundan çok daha yukarıda bir seviyede olduğunu ve daha da ileriye gideceğine yürekten inandığını vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın kuruluş yılına işaret ederek, TBMM'den 17 gün evvel AA'nın kurulduğunu, hem Milli Mücadele'yi Türkiye'ye, aziz millete anlatmak hem dünyayla buradaki gelişmeleri hem de Meclis'in kuruluşu ve ardından Cumhuriyete giden yolu milletle paylaşabilmek için AA'nın tarihi misyonu icra ettiğini belirtti.
Kurtulmuş, bugün de AA'nın, sadece habercilik anlamında değil, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında da yüz akı olan kurumlarından birisi haline geldiğinin altını çizdi ve AA'yı tebrik etti.
Haberciliğin zorluğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu mesleğin giderek zorlaştığını belirtti.
Hem hız hem güvenilirlik hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, bütün dünya kamuoyuyla paylaşılmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın her yerinde habercilik zor, Türkiye'de daha zor. Çünkü Türkiye'de haberin akışı herhalde dünyadaki haberin akışının 5-10 katı daha hızlıdır. Sadece siyasi olarak söylemiyorum, aynı gün içerisinde diyelim ki bir Avrupa ülkesinde yaşadığınız olayların 3-5 katını Türkiye'de yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, iki saat sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde verilmesi ve dünya kamuoyuyla paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Özellikle Türk medyası açısından bunun altını çizmek istiyorum. Medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünürsek, bu söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Bunlardan birisi reyting meselesidir, reyting hastalığıdır. Reyting almak için bir şekilde doğru yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur."
Sosyal medya başta olmak üzere bütün medyayı ilgilendiren "dezenformasyon" konusuna da dikkati çeken Kurtulmuş, haberin bu kadar hızlı, süratli bir şekilde değiştiği ortamda sosyal medya ve geleneksel medyayla ilgili riskin, tehlikenin çok daha fazla arttığının görüldüğünü söyledi.
Kurtulmuş, dezenformasyonla mücadelede "güvenilir", "ciddi olma" meselesinin her şeyden çok öne çıktığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Anadolu Ajansının faaliyetlerinin tam da önemi buradadır. Hem reyting hastalığına kapılmadan hem de herhangi bir şekilde dezenformasyon içine düşmeden, hatta dezenformasyonla mücadele ederek bir uğraş ortaya koymak zorunda. Bunun da işlerini çok daha hassas hale getirdiğini, çok daha zor hale getirdiğini biliyorum.
Anadolu Ajansının özellikle Türkiye'nin içindeki haber akışı, dünyanın dört bir tarafındaki haber akışının yanında bir başka önemli özelliği daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en temel dış politika perspektiflerimizden birisi, küresel adalet vizyonumuzdur. Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur."
"Gazze'nin bu kasapları, katilleri, hainleri eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek"
AA'nın çatışma bölgelerinde ortaya çıkan olumsuzlukları dünyaya duyurmak bakımından olağanüstü bir gayret ortaya koyduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalardaki gelişmeleri ya da Afrika'daki iç çatışmalardan açlık, kıtlık gibi büyük insani krizlerle ilgili meseleleri dünyaya en doğru, en güçlü ifadelerle AA'nın servis ettiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansının bu tarihi gelişimi içerisinde onu biricik hale getiren en önemli çabalarından birisi de Gazze'de devam eden soykırımı ciddi şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşımış olmasıdır. Az evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi hem 'Tanık' hem 'Kanıt' hem de 'Sanık'ı ortaya çıkaracak çabanın içerisinde olmuştur. En zor şartlarda yıkıntıların arasında o hayat mücadelesini veren Gazzeli insanlara, Filistinli kardeşlerimize sadece Anadolu Ajansı bir kamera olarak, bir fotoğraf makinesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir umut olarak yaklaşmış ve onların ayakta kalmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi olmuştur.
Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz. Gazze'nin bu kasapları, bu katilleri, bu hainleri arkasında kim durursa dursun, eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir. İftiharla ifade ediyoruz ki bu sadece Anadolu Ajansındaki arkadaşlarımızın bir başarısı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kararlılığının da bir sonucudur, milletimizin verdiği büyük desteğin de bir sonucudur. Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan kanıtların çok büyük bir kısmı Anadolu Ajansı ve TRT'nin elde etmiş olduğu kanıtlardır. Bunlar mahkemenin kayıtlarına girmiştir. Şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik etmek ve bunu yaymak için kurulan Anadolu Ajansı, inşallah tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin devletinin de kuruluşuna şahitlik ederek tarihi misyonunu sürdürecektir."
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri’nin, ödül alanların şahsında bütün basın camiasına verildiğini söyleyen Kurtulmuş, "marifet iltifata tabidir" sözünü anımsattı. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"İnsan hangi pozisyonda olursa olsun, hangi tecrübeye sahip olursa olsun yapmış olduğu işlerin, mesleğinin bir şekilde takdir edilmiş olmasını da önemli bir motivasyon unsuru olarak görür. Dolayısıyla burada arkadaşlarımıza ödüller verilecek. Bu ödüllerin bireysel olması da ödülleri daha önemli hale getiriyor. Ama sonuçta kim olursa olsun ödül alan her arkadaşımız da iltifata tabi tutulmanın herhalde huzuru ve rahatlığı içerisinde olacaktır. Ödül alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu töreni bu şekilde bu salonda gerçekleştiren Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Şunu da Anadolu Ajansının şahsında bütün basın camiamıza söylüyorum: bu salon, sizin bütün hayırlı faaliyetlerinizin emrine amadedir. Milletin evidir burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, milli iradedir ve milletin hayrına olacak her çabanın da hiç şüphesiz ki açıkçası vitrini olmayı, ev sahibi olmayı da onurla sürdürecektir."
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz: Burada yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için bulunuyoruz
Karagöz, Anadolu Ajansı tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayelerinde gerçekleştirilen yarışmanın TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuştu.
Anadolu Ajansı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Meclis'in açılmasından 17 gün önce, 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatan Karagöz, "Milli Mücadele, emperyalizmin propagandası karşısında ancak doğru bilgi ve haberle örgütlenebilirdi. Ajansımız tam da bu sebeple Milli Mücadele'nin sesini millete ve dünyaya net ve güçlü bir biçimde duyurmak için kuruldu. Bugün araçlar değişti, mecralar değişti, devir değişti fakat hakikatin önemi hiçbir zaman değişmedi." diye konuştu.
Doğru bilgi ve hakikatin olmadığı yerde ortak aklın zayıflayıp toplumsal güvenin aşındığını dile getiren Karagöz, şunları söyledi:
"Habercilik sadece bir meslek değil, ortak akıl ve toplumsal düzeni ayakta tutan temel bir sütundur. Artık yalnızca bilgi çağında değil, hakikatin de sınandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi akışının baş döndürücü hız kazandığı, yanlış bilginin dolaşımının arttığı, algoritmaların gündemi ve algıları şekillendirdiği bu dönemde dezenformasyon küresel bir tehdide dönüşmüş durumda. Bu nedenle dezenformasyon çağında nitelikli habercilik, uluslararası barışın, kamu düzeninin ve toplumsal istikrarın en kritik unsurlarından biri haline gelmiştir. Anadolu Ajansı olarak 105 yıldır bu sorumluluğun tam merkezindeyiz. Milli Mücadele'de milletimizin sesini dünyaya duyuran Ajansımız bugün de savaş bölgelerinde, afet alanlarında, diplomasi masalarında ve insanlığın kaderini ilgilendiren her yerde görevini aynı kararlılıkla sürdürüyor."
Sorumluluklarının en ağır ve hayati örneklerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:
"Gazze'de tarihin gözleri önünde yaşanan insanlık suçlarını Ajansımız kayıt altına aldı. 'Kanıt', 'Tanık' ve 'Sanık' kitap üçlemesiyle Anadolu Ajansı'nın Gazze'de yürüttüğü haberciliğin sadece bir içerik derlemesi değil, geleceğin hukuk mekanizmalarına bırakılmış kapsamlı bir delil seti olduğunu düşünüyoruz. Gazze'deki soykırımı, sorumluluk sahibi gazeteciler, her alandan, mecradan, uluslararası gazeteciler büyük riskler altında belgelediler, görüntülediler ve insanlığın hafızasına kaydettiler. Bu yalnızca gazetecilik faaliyeti değil, insanlık vicdanı adına üstlenilmiş tarihi bir görevdi. Bu görev esnasında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar hakikati tarihe düşmek için canlarını veren büyük kahramanlardır. Habercilik hakikatin her yerde ve her koşulda savunulması ve kayda geçirilmesi işidir. Bu çabanın gerçek kahramanları da sahadaki haber emekçileridir."
"Hakikat mesleğimizin ortak değeridir"
Haberciliğin cesaret, haberi doğrulamanın ise titizlik ve özen istediğini aktaran Karagöz, "İnsana temas ederken habercide vicdan olmasını ararız ama en önemlisi her zaman habercinin hakikate sadık olmasını isteriz. Bugün sosyal medya çağının hız ve bilgi kirliliği, gazeteciliğin itibarını yeniden inşa etmemizi zorunlu kılıyor." dedi.
Haberciler olarak görevlerini mesleğin değerini yükseltmek, nitelikli haberleri ve habercileri teşvik etmek olarak nitelendiren Karagöz, "Hakikat mesleğimizin ortak değeridir ve biz bu teşviki yapmazsak hakikate sahip çıkmamış oluruz." diye konuştu.
Medya patronlarının yanı sıra dünyadaki yönetici elitinin de gazetecilere hak ettiği değeri vermediğini üzülerek gördüklerini aktaran Karagöz, şunları kaydetti:
"Oysa güçlü bir medya, toplumun dengesini ve gelişimini destekleyen çok stratejik bir alandır. Siz bunu zayıflatırsanız ve hak ettiği değeri vermezseniz toplumun o tarafı zayıf kalır, terakki ve ilerleme olmaz. Bu nedenle bugün burada yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için bulunuyoruz. Bu, medya patronajının ve bazı yönetici elitlerin ihmal ettiği ama biz gazetecilerin meslektaş dayanışması içerisinde asla ihmal etmememiz gereken bir sorumluluktur."
"Hakikatin savunusunu yaparken başımız dik olsun isteriz"
"Anadolu Ajansı Haber Ödülleri"nin 8 farklı kategoride sahiplerini bulduğunu belirten Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her bir kategori haberciliğin farklı bir sorumluluk alanını temsil ediyor. Ödül alan tüm meslektaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu ödülü vermek üzere saatlerce çok titiz bir çalışma yapan jüri üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu töreni himaye eden, gazetecilere hak ettikleri değeri veren Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'a hassaten şükranlarımı sunuyorum. Biz gazeteciler hakikatin savunuculuğunu yaparken cesaretlendirilmek, saygı ve itibar görmek isteriz. O yüzden yılmaz bir şekilde hakikatin savunusunu yaparken başımız dik olsun isteriz. Kimseye boyun eğmek istemeyiz, Allah'tan başka. O yüzden bu ödülleri hakikati savunan, doğru, kaliteli, nitelikli haberciliği yapmaya çalışan bütün arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz."
Karagöz, törene katılımları nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ankara Valisi Vasip Şahin,Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.
Bakan Göktaş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde ödül alan gazetecileri kutladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Güvenilir, kaliteli ve etik ilkelere bağlı haberciliğin ödüllendirildiği bu anlamlı etkinliğin, ülkemiz ve medya sektörü için önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle aile ve çocuk dostu yayıncılığın artmasını, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek haber dili kullanımının yaygınlaşmasını, insana ve değerlerimize saygılı içeriklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Ödül kazanan kıymetli muhabirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.