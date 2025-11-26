Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın fırlayarak iş yerine girmesi kamerada
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın yerinden sökülerek bir iş yerinin içine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçen hafriyat kamyonu, kaldırımda bulunan demir dubaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen ve fırlayan demir duba, bir iş yerinin açık kapısından içeri girerek duvara çarptıktan sonra yere düştü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafriyat kamyonunun sokaktan geçerken demir dubaya çarpması, fırlayan dubanın iş yerinde bulunan bir kişinin yakınından geçerek duvara çarpıp düşmesi görülüyor.