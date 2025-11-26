Dolar
42.45
Euro
49.12
Altın
4,160.03
ETH/USDT
2,910.90
BTC/USDT
86,719.00
BIST 100
10,909.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde konuşuyor
logo
Gündem

Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu

Bu yıl 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerliğe ve 5 bin 890'ı dövizli askerlik hizmetine başvurdu.

Yusuf Soykan Bal, Utku Şimşek  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu

Ankara

AA muhabirinin, Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçesine ilişkin verilen sunum kitapçığından derlediği bilgiye göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine aynı güne randevu verebiliyoruz
Yeşilay, İsviçre'de düzenlenen COP11'de Türkiye'yi temsil etti
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı
Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu
Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis

Benzer haberler

Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu

Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu

Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Geçiş sürecinde yeni gelişmeler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısında "İmralı ziyareti"ni görüşecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısında "İmralı ziyareti"ni görüşecek
Gençler SosyalFest 2026'da Türkiye Yüzyılı için yarışacak

Gençler SosyalFest 2026'da Türkiye Yüzyılı için yarışacak
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet