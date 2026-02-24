Dolar
43.86
Euro
51.70
Altın
5,179.20
ETH/USDT
1,822.00
BTC/USDT
63,050.00
BIST 100
14,019.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Adem Balta  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile Eğitim Programı ile geçen yıl 1,1 milyon kişiye eğitim verildi
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 72 kişi hakkında gözaltı kararı
Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı
Meriç ve Tunca'nın debisi düşüşe geçti
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclise "üniversitelerde astroloji bölümü açılsın" talebi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, oy çokluğuyla kabul edildi

Umut hakkı tartışmasında netleştirilmesi gereken bazı hususlar

Umut hakkı tartışmasında netleştirilmesi gereken bazı hususlar
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek

Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet