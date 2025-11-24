Dolar
42.44
Euro
49.02
Altın
4,068.04
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,872.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Gündem

Türk Kızılay Gazze'de günlük 35 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılayın, Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Türk Kızılay Gazze'de günlük 35 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Ankara

Türk Kızılayın, Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılayın son İyilik Gemisi ile gönderdiği insani yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen Gazze'ye giriş yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Kızılayın Gazze şehri ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan kısıtlamalara rağmen yardım malzemelerinin önemli bir bölümü Gazze'ye ulaşırken, Kızılay ekipleri sahada ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Yemekler, yüksek protein içeriği sayesinde, yetersiz beslenmenin yoğun olduğu bölgelerde temel gıda ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanıyor.

Gıda erişiminin kritik seviyede olduğu bölgelerde sunulan bu hizmet, özellikle yerinden edilmiş aileler, yaşlılar ve çocuklar için hayati destek niteliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Türk Kızılay Gazze'de günlük 35 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay Gazze'de günlük 35 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazzeli Meryem, iki yıldır göremediği annesine Türkiye'de kavuştu

Gazze'de etkili olması beklenen alçak basıncın sağanak ve su baskınlarına neden olacağı uyarısı yapıldı

Gazze'de etkili olması beklenen alçak basıncın sağanak ve su baskınlarına neden olacağı uyarısı yapıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi
İsrail, Gazze'de uluslararası güç konuşlanana kadar "oldu-bitti" peşinde

İsrail, Gazze'de uluslararası güç konuşlanana kadar "oldu-bitti" peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet