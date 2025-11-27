Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ele geçirdiği Faşir kentindeki insan ticaretiyle mücadele için "acil eylem" çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı

Cenevre

BM raportörleri, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Faşir ve çevresinin HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından insan ticaretiyle ilgili endişe verici raporlara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "İnsan ticaretiyle mücadele için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, HDK'nin, Faşir ve çevresinde Mayıs 2024'te başlayan kuşatması nedeniyle 470 binden fazla kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulandı.

"(Sudan'da) Yüzde 27'si 5 yaşın altında 6 milyondan fazla çocuk, ülke içinde yerinden edilmiş durumda veya komşu ülkelerde sığınma ve koruma arıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, birçok bölgede cinsel şiddetin de yaygın olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, HDK kontrolündeki bölgelerde kadınların ve kız çocuklarının, cinsel şiddet ve cinsel istismar riski altında olduğunun altı çizildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 14 Kasım'da düzenlenen özel oturumunda, Sudan'da ordu ile çatışan HDK tarafından ele geçirilen Faşir kenti ve çevresinde artan şiddet güçlü şekilde kınanarak, buradaki ihlallere dair acil soruşturma talep edilmişti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı

BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı

BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

Sudan'ın Faşir kenti HDK'nin eline geçtiği günden bu yana felaketin içinde

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü
Sudan'da HDK'nin bir yılı aşkın süredir ablukaya aldığı kentlerde insani kriz derinleşiyor

Sudan'da HDK'nin bir yılı aşkın süredir ablukaya aldığı kentlerde insani kriz derinleşiyor
AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet