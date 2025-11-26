Dolar
42.41
Euro
49.15
Altın
4,131.07
ETH/USDT
2,935.40
BTC/USDT
87,185.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Sudan'daki krizin çözümünde bölgesel çıkarların dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü

İstanbul

Lahbib, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki Sudan konulu oturumda konuşma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sudan'daki insani krizin felaket boyutunda olduğunu vurgulayan Lahbib, ülkede açlık ve yetersiz beslenmenin hızla arttığı, uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği ve sivillerin giderek artan tehditlerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Lahbib, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir kentini ele geçirmesinin ardından yaşanan olayları anımsatarak, ülkenin Darfur ve Kurdufan bölgelerinde yaşananların "özellikle şok edici" olduğunu dile getirdi.

Sudan'da çatışan taraflara baskı uygulamak için bölgesel aktörlerle diplomatik ilişkiler kurulması gerektiğinin altını çizen Lahbib, "Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'den oluşan dörtlü mekanizmanın çalışmalarını göz önünde bulundurarak tüm çıkarları ve Türkiye dahil bölgesel aktörleri dikkate almamız gerekiyor." diye konuştu.

Lahbib, Sudan halkının acısını hafifletmek için finansal destek vermenin ve somut adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü." dedi.

Çatışmaların başladığı 2023'ten bu yana neredeyse hepsi Sudanlı 120'den fazla insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Lahbib, ülkenin insani yardım görevlileri için "dünyanın en ölümcül yerlerinden biri" haline geldiğini söyledi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Benzer haberler

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Sudan, halkı için gerçek bir kabusa ve insani felakete dönüştü

AB'nin 1,5 milyar avroluk yeni savunma sanayisi programı AP'de tartışmalara yol açtı

Sudan'da HDK'nin bir yılı aşkın süredir ablukaya aldığı kentlerde insani kriz derinleşiyor

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalu'ya yaptırım kararı
AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı

AB, Ukrayna'da savaşı bitirecek planın, Kiev ve Avrupa tarafından kabul görmesi konusunda ısrarcı
Litvanya, "AB ile Türkiye arasında güvenlik ve savunma alanlarında daha yakın işbirliği" çağrısında bulundu

Litvanya, "AB ile Türkiye arasında güvenlik ve savunma alanlarında daha yakın işbirliği" çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet