Gündem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

