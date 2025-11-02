Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi.

Tuğba Altun  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
