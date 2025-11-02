Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi.
