Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Tekirdağ sis etkili oldu

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Mesut Karaduman  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Tekirdağ sis etkili oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.  

