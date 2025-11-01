Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Mesut Karaduman  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen adrenalin sporu tutkunları, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi yerlerden biri olarak kabul edildiğini belirten Karaküçük, "Yaklaşık 600 metre yükseklikteki kalkış pistinden Marmara Denizi manzarasına karşı yapılan uçuşlar, hem yerli hem yabancı sporcuları bölgeye çekiyor. Bölge, yılın büyük kısmında elverişli rüzgar koşulları sayesinde güvenli ve keyifli uçuşlar sunuyor. Tekirdağ her mevsim ekstrem spor tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgeye gelenler, Uçmakdere'nin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Paraşüt pilotu Gökhan Baran da bölgede uçuşların her mevsim devam ettiğini söyledi.

Uçmakdere'ye gelen herkesin buradan mutlu ayrıldığını ifade eden Baran, "Özellikle çevre iller ve İstanbul'dan çok gelen oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye, deneyimlemeye bekleriz." dedi.

