Spor, insana dair

Down sendromlu Kayra, 6 yıldır mutluluğa kulaç atıyor

Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Kayra Karabulut, 6 yıl önce başladığı yüzme sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

Mesut Karaduman  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Down sendromlu Kayra, 6 yıldır mutluluğa kulaç atıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kayra, 6 yıl önce ailesiyle yaşadığı Kayseri'de kursa giderek yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi öğrenen Kayra, zamanla kendini geliştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra ailesi Tekirdağ'a taşınan Kayra, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Antrenörünün yönlendirmesiyle çalışmalarını sürdüren Kayra, yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

"Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz"

Anne Demet Karabulut, AA muhabirine, oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kayra'nın suyu sevmesi sayesinde yüzmeyi çabuk öğrendiğini ifade eden Karabulut, "Aslında böyle ciddi bir planımız yoktu ilk başlarda. Baktık çocuklarla ilgili yarışlar var, bazı turnuvalara katılıyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Acaba olur mu diye bir umutlandık. Ondan sonra Anıl hocayla çalışmaya başladık." dedi.

Karabulut, oğlunun yüzmeyle güzel kazanımlar elde ettiğini, yarışmalara katılmasının da kendilerini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Yüzmenin özel çocuklara çok faydası olduğunu belirten Karabulut, "Yüzmeyle fiziksel olarak daha iyi gelişti. Daha az hastalanıyor, küçükken daha sık hastalanıyordu. Bunu ben biraz da spora bağlıyorum açıkçası. Yarışmalara katılmasını hedefliyoruz. Umudumuz var ve bu umudun peşinden koşuyoruz. Oğlumuzu destekliyoruz. Yüzme sağlık, sosyal gelişim ve öz güven açısından özel çocuklar için çok önemli." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut, Kayra ile yeni çalışmaya başladıklarını söyledi.

Kayra'nın gayet başarılı bir yüzücü olduğunu dile getiren Bulut, "Kayra, haftanın iki günü geliyor, bazen üç gün de olabiliyor. Amacımız onu yarışmalarda en iyi yerlerde görmek. Başarılı olacağına gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Yüzmeyle çocuklarda büyük değişiklikler oluyor. Özellikle velilere sesleniyorum. Çocukları evde tutmayalım. Yüzme, çocukların sosyalleşmesi açısından çok iyi oluyor. Konuşmayan çocuklar konuşmaya başlıyor. Sosyal açıdan çok iyi yerlere gelebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

