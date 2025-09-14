Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin "asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle" yaptığı "mesnetsiz ve küstah" açıklamaları reddetti.
Ankara
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu beyanların, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çeliştiği vurgulandı.
Açıklamada, Yunan yetkililer, iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağrıldı.