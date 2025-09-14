Dolar
Gündem

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin "asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle" yaptığı "mesnetsiz ve küstah" açıklamaları reddetti.

Gökhan Çeliker  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu beyanların, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, Yunan yetkililer, iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağrıldı.

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
