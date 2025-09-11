Dolar
Gündem

Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı.

Mesut Karaduman  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerinde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesinin ciddi oranda düştüğünü aktaran Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu." dedi.

Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
