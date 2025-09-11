Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına ilişkin atamaları açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde; Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır." bilgisini verdi.

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

