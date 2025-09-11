İçişleri Bakanı Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına ilişkin atamaları açıkladı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde; Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır." bilgisini verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.