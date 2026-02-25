Dolar
logo
Dünya

Kırgızistan Sağlık Bakanlığına Türkiye mezunu Damirbek Osmonov atandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sağlık Bakanlığı görevine, tıp eğitimini Türkiye’de tamamlayan 44 yaşındaki Damirbek Osmonov’u atadı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Kırgızistan Sağlık Bakanlığına Türkiye mezunu Damirbek Osmonov atandı

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov’un imzaladığı kararnameyle Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov görevinden alınırken, yerine Osmonov getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Bölüm Başkanı Dayırbek Orunbekov, yeni bakanın özgeçmişine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Osmonov'un Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu, uzmanlık eğitimini ise İstanbul’da tamamladığını aktardı.

Osmonov, bu göreve atanmadan önce Bişkek'te özel bir kliniğin başhekimi olarak görev yapıyordu.

Görevden alınan Kanıbek Dosmambetov, 2 Aralık 2025’te bu göreve getirilmişti.

Daha önce Milli Güvenlik Devlet Komitesi Celalabad Bölge Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Dosmambetov'un adı, dün sosyal medyada yayımlanan bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.

Söz konusu kayıtta, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım, Su Kaynakları ve Gıda Sanayisi Bakanı Bakıt Torobayev ile yeğeni eski milletvekili Erkin Torobayev arasında geçen diyaloglarda Dosmambetov’un ismi geçmişti.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Caparov, hem Torobayev'i hem de Dosmambetov'u görevden alan kararnameleri imzalamıştı.

