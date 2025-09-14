Dolar
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kararlıyız, bu zafer bizim olacak. Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam'a gönülden başarılar diliyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu. Kalplerimizde tek bir haykırış var, Şampiyonluk Türkiye'nin olacak. Haydi 12 Dev Adam, bir kez daha Ay-Yıldız gibi parla."

Paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, askerler ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın görüntülerine yer verildi.

