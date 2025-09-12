Siyasiler EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Siyasiler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Siyasiler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, "Müthiş bir oyunla EuroBasket'te finaldeyiz. Tebrikler 12 Dev Adam. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tebrikler 12 Dev Adam. Euro Basket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Milli gururumuz, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Sahadaki azim, inanç ve mücadele, alkışların en büyüğünü hak ediyor. Finalde de aynı inanç ve kararlılıkla parkeye çıkacak olan ay yıldızlılarımızın yanında tek yürek olmaya devam edeceğiz. Haydi Milli Takım, artık şampiyonluk zamanı."
Gençlik ve Spor Bakanı Bak A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Milli takımı tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Daha önceki röportajlarda da '12 Dev Adam uyanıyor' demiştim. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Yunanistan'ı sahadan sildiler. Müthiş bir tempo, özveri. Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları, Ergin hocanın müthiş bir taktik ustalığı ve müthiş bir sonuç. Milletimizi sevindiren 12 Dev Adam'ı yürekten kutluyoruz ama daha işimiz bitmedi. İnanıyorum ki burada pazar günü şampiyon olacaklar, tüm Türkiye'yi, tüm milletimizi sevindirecekler." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk basketbolu ve sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bak, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, ülkemizden buraya gelen seyircilerimizi de tebrik ediyoruz. 'Hayırlı olsun' diyoruz ama bu yetmez, şampiyon olmak istiyoruz. 24 yıl önce final oynamıştık. Şampiyonluk istiyoruz, bu takım da hak ediyor. Bu takımı yürekten alkışlıyoruz. Ruhları, savaşmaları ve heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır." diye konuştu.
Ekonomi yönetimi A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol ver Türk'ün bayrağına. 12 Dev Adam ile finaldeyiz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bekle bizi final" paylaşımı yaparak, "Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Almanya ile oynayacakları final maçında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam'a şampiyonluk yolunda yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknik ekip ve oyuncuları tebrik edip şampiyonluk yolunda başarılarının devam etmesini dileyerek, "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." mesajını paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ı gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Finaldeyiz. Şampiyonluk şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz." paylaşımı yaptı.
Kabine üyelerinden A Milli Basketbol Takımı'na tebrik mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazıyoruz. A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde. Sizinle gurur duyuyoruz, 12 Dev Adam. Son bir adım kaldı. Haydi şampiyonluğa." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Finaldeyiz. Haydi 12 Dev Adam, kapanışa şampiyonluk yakışır." paylaşımında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. 85 milyon tek yürek, inandık ve başardınız. Final yolunda gösterdiğiniz mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Şimdi sıra şampiyonlukta." ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından "Muhteşem bir maç, 26 sayı fark ve finaldeyiz. Harikasınız 12 Dev Adam, size şampiyonluk çok yakışacak." paylaşımı yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, "12 Dev Adam finalde. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan milli takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonluğu bize çok yakışacak." mesajını paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Potada tarih yazıyoruz. 24 yıl sonra bir kez daha EuroBasket finalindeyiz. 12 Dev Adam sahada ve yüreklerde hep bizimlesin, gururumuzsun. Başarılarınızı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi hep birlikte zafer zamanı."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de NSosyal'deki hesabından, "Finaldeyiz. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yürekle, inançla, mücadeleyle bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şunları kaydetti:
"Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inanın bazen insan bulamıyor. Önce sağlık ekibimize, özveriyle takımı yalnız bırakmayan takım kaptanımız Cedi'ye ve daha sonra da herkese milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Federasyon olarak buranın bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler (Bakan Bak) ve milyonlara çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah, pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar."