Kurtulmuş: Örgütün silah bıraktığının tespit-tescilinden sonra yasal düzenlemeler dönemine geçilecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." dedi.
Balıkesir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir’de “Sivil Toplum Buluşması Programı”nda yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir." ifadesini kullandı.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Silahın bırakılmasıyla sadece demokrasinin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz
Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." şeklinde konuştu.
