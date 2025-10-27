Dolar
Politika

Kurtulmuş: Örgütün silah bıraktığının tespit-tescilinden sonra yasal düzenlemeler dönemine geçilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." dedi.

Ali Kemal Akan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Kurtulmuş: Örgütün silah bıraktığının tespit-tescilinden sonra yasal düzenlemeler dönemine geçilecek

Balıkesir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir’de “Sivil Toplum Buluşması Programı”nda yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
