Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,615.70
BTC/USDT
115,553.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Emre Doğan  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu

MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu

Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Finaldeysem kazanırım

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Finaldeysem kazanırım
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa, bugün sahibini bulacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa, bugün sahibini bulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet