logo
Gündem

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa Bikeç, İlhan Atabey  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
