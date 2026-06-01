2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Güney Afrika

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Afrika, Meksika'daki açılış maçıyla son 3 organizasyona katılamama hasretini sonlandıracak.
Mücahit Hüseyin Eroğul
01 Haziran 2026•Güncelleme: 01 Haziran 2026
İstanbul
A Grubu'nda Meksika, Güney Kore ve Çekya ile karşılaşacak Güney Afrika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Teknik direktörlüğünü Trabzonspor'un eski antrenörlerinden Hugo Broos'un yaptığı "Bafana Bafana", Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ni 5 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 2 yenilgiyle lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Güney Afrika Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Güney Afrika-Benin: 2-1
Ruanda-Güney Afrika: 2-0
Nijerya-Güney Afrika: 1-1
Güney Afrika-Zimbabve: 3-1
Güney Afrika-Lesotho: 0-3 (Hükmen)
Benin-Güney Afrika: 0-2
Lesotho-Güney Afrika: 0-3
Güney Afrika-Nijerya: 1-1
Zimbabve-Güney Afrika: 0-0
Güney Afrika-Ruanda: 3-0
Puan durumu:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
Av
P
Güney Afrika
10
5
3
2
15
9
6
18
Nijerya
10
4
5
1
15
8
7
17
Benin
10
5
2
3
12
11
1
17
Lesotho
10
3
3
4
9
12
-3
12
Ruanda
10
3
2
5
5
9
-4
11
Zimbabve
10
-
5
5
5
12
-7
5
Öne çıkan oyuncuları
Güney Afrika Milli Takımı oyuncularının önemli bir kısmı ülkelerinin takımı Mamelodi Sundowns ve Orlando Pirates'te forma giyiyor, bazı isimler de kariyerlerine başka ülkelerde devam ediyor.
Lyle Foster, milli takımının Avrupa'daki en önemli temsilcisi. Premier Lig ve Championship tecrübesiyle hücum hattının lideri olan 25 yaşındaki oyuncu, gücü ve bitiriciliğiyle Güney Afrika'nın turnuvadaki en büyük gol umudu olacak.
Mamelodi Sundowns'ın 36 yaşındaki tecrübeli ismi Themba Zwane, oyun zekası ve pas kalitesiyle hücumda takımın en önemli ismi olarak kabul ediliyor.
21 yaşındaki Relebohile Mofokeng ve Hannover 96'da oynayan 22 yaşındaki Ime Okon da Güney Afrika'nın ümit bağladığı genç isimler olarak öne çıkıyor.
Dünya Kupası geçmişi
Güney Afrika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez mücadele etti.
1998, 2002 ve ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupaları'nda boy gösteren Güney Afrika, üç turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.
İlk Dünya Kupası deneyiminde 2 puan alan Güney Afrika diğer şampiyonalarda ise 4'er puan aldı.