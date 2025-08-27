Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır

27.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" altıncı toplantısına başkanlık etti.

Kurtulmuş, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
