TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" altıncı toplantısına başkanlık etti.
Kurtulmuş, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur." açıklamasında bulundu.
