TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından kabul edildi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi.
TBMM
Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü.
- Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Türkiye ve Azerbaycan'la işbirliğini sürdürme konusunda kararlı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi, işlediği soykırım suçundan kolayca kurtulamamalı
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin üçlü işbirliğinin önemi vurgulandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı