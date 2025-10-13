Dolar
41.79
Euro
48.39
Altın
4,101.70
ETH/USDT
4,215.50
BTC/USDT
115,024.00
BIST 100
10,556.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi.

Ali Kemal Akan  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından kabul edildi

TBMM

Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin üçlü işbirliğinin önemi vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Türkiye'nin öncülüğüyle kurulan GOFFA'nın ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı
GITEX Global fuarı "Turcorn 100" Programı'na da destek olacak
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından kabul edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet