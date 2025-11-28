Dolar
Gündem

Bakan Tunç'tan, Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri'ne ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Bakan Tunç'tan, Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri'ne ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.

"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." açıklamasında bulunan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."

Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
