Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin, "Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fatih Gökbulut  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü Fotoğraf: Adalet Bakanlığı

Ankara

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz Tunç, paylaşımda şunları kaydetti:

"Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik. Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz."

