Gündem

Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu

Hastaneye başvuranlardan şu ana kadar 8'i taburcu edilirken, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Buğrahan Ayhan, Cankut Taşdan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu

Ankara

Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, bugün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda arama yapıldı.

Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu kapsamda, 154 kişinin Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat ettiği, şu ana kadar bu kişilerden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.




