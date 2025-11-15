Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Fatih'te otelde kalan 2 turist bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Emrah Gökmen, Hikmet Faruk Başer, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Fatih'te otelde kalan 2 turist bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Kontrolsüz toplanan bitkiler ve toplu yemeklerdeki sağlıksız gıdalar zehirlenme riskini artırıyor

Kontrolsüz toplanan bitkiler ve toplu yemeklerdeki sağlıksız gıdalar zehirlenme riskini artırıyor

Fatih'te otelde kalan 2 turist bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı

Malcolm X'in kızı yazar Ilyasah Shabbaz, İstanbul'da okurlarla bir araya geldi

Malcolm X'in kızı yazar Ilyasah Shabbaz, İstanbul'da okurlarla bir araya geldi
Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet